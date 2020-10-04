Kırgızistan'da halk sandık başında!

Ülke genelinde kurulan 2 bin 429 ve yurt dışında 45 sandıkta kayıtlı 3 milyon 523 bin 532 seçmen, yerel saat 08.00 (TSİ 05.00) itibarıyla oy vermeye başladı.

Toplam kayıtlı seçmeden 496 bin 239'u "seçmen bilgi belgesini" alarak, kayıtlı olmadığı sandıkta oy kullanma hakkı elde etti.

Seçmenler, kayıtlı oldukları sandıklarda kimlik belgelerini göstererek, yüz tanıma ve parmak izleri kontrol edilerek elektronik sistemle oylarını kullanabiliyor.

1912 MİLLETVEKİLİ ADAYI YARIŞIYOR



Yerli ve yabancı gözlemcilerin izlediği seçimde, 120 sandalyeli parlamentoya girmek için 16 partiden 1912 milletvekili adayı yarışıyor.

Siyasi partilerin parlamentoya girmesi için ülke genelinde, 7 bölgede, başkent Bişkek ile Oş büyükşehirlerinde yüzde 7'lik barajı aşması ve en az 142 bin oy alması gerekiyor.

Seçim yasasına göre, her partiden meclise en fazla 65 milletvekili girebilecek.

Bir partiden daha çok adayın seçimi kazanması durumunda "fazla milletvekilleri" seçim komisyonu tarafından yedekte tutulacak.

Oy verme işleminin, yerel saatle 20.00’de sona ermesinin ardından oy sayma işlemine başlanacak.

Merkez Seçim Komisyonuna 44 siyasi parti başvurmuş ve bunlardan 28'i farklı gerekçelerle elenmişti.