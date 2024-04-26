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26 Nisan 2024 Cuma 08:17:00 - Güncelleme:26 Nisan 2024 Cuma 08:17:00

7 ilde düzenlenen "Mahzen" operasyonlarında bir suç örgütü daha çökertildi: 24 gözaltı

Kaynak: TRT Haber

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Bursa merkezli 7 ilde düzenlenen “MAHZEN-32” operasyonlarında elebaşılığını Hakkı Saral'ın (Cezaevinde olan Ümit Saral'ın kardeşi) yaptığı Organize Suç Örgütü çökertildi. Operasyonlarda elebaşının da içerisinde bulunduğu organize suç örgütü üyesi 24 şüpheli yakalandı.

Bursa merkezli 7 ilde düzenlenen "MAHZEN-32" operasyonlarında elebaşılığını Hakkı Saral'ın (Cezaevinde olan Ümit Saral'ın kardeşi) yaptığı Organize Suç Örgütü çökertildi. Operasyonlarda elebaşının da içerisinde bulunduğu organize suç örgütü üyesi 24 şüpheli yakalandı.

İçişleri Bakanlığının sosyal medya paylaşımına göre, organize suç örgütlerine yönelik toplam bin 201 operasyon düzenlendi, 8 bin 260 şüpheli yakalandı, bunlardan, 3 bin 58'i tutuklandı, bin 740'ı hakkında adli kontrol kararı verildi.

Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü KOM Başkanlığı koordinesinde; Bursa İl Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar sonucu Bursa merkezli İstanbul, Ankara, Trabzon, Sakarya, Yalova ve Diyarbakır'da operasyonlar düzenlendi.

Operasyonlar sonucunda organize suç örgütü üyesi şüphelilerin, Bursa merkez ve İnegöl'de vadeli araç alım satım faaliyetlerinde bulunarak vatandaşlardan silah zoruyla yüksek miktarlarda para tahsilatı yaptıkları, Bursa'ya il dışından getirdikleri tetikçiler vasıtasıyla para vermeyi kabul etmeyen kişilere ve bu kişilerin işyerlerine yönelik silahlı saldırı düzenledikleri, Bursa'ya farklı illerden gelerek vadeli araç alımı yapanların adreslerini tespit ettikleri ve bu kişileri hürriyetlerinden yoksun bırakarak darp ettikleri, araç alım satımı nedeniyle kişiler arasında meydana gelen alacak verecek konularına müdahil oldukları ve sözde mahkemeler kurarak haksız menfaat sağladıkları, silahla ölüm tehdidinde bulundukları kişilerin işyerlerine ve araçlarına zorla el koydukları ve bu malları örgüt üyelerinin üzerine geçirdikleri,silah ve tehdit zoru ile el konulan araçları hediye adı altında örgütün elebaşına verdikleri ve suç faaliyetleri esnasında, güvenlik güçlerine yönelik silahlı saldırıda bulundukları tespit edildi.

Operasyonlar sonucu, 15 adet ruhsatsız tabanca, çok sayıda çek ve senet ile çok miktarda nakit paraya el konuldu.

Etiketler : bursa operasyon organize suç örgütü
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