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06 Nisan 2024 Cumartesi 07:52:00 - Güncelleme:06 Nisan 2024 Cumartesi 07:52:00

Sadri Alışık doğum gününde yad edildi

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Sadri Alışık vefatının 29. yılında doğum gününde mezarı başında anıldı.

Yeşilçam'ın usta ismi Sadri Alışık vefatının 29. yılında doğum gününde mezarı başında anıldı. Törene oğlu Kerem Alışık, torunu Sadri Alışık ve sevenleri katıldı. Babasına özleminin hiç dinmediğini söyleyen Kerem Alışık, "Herkesin Sadri Alışık'ı benim okulum. Herkesin Sadri Alışık'ı benim babam. Uçurum gibi büyüyor hasretin içimde. Yaz geçiyor, kış geçiyor, 29 yıl geçiyor... Ve bir kere daha anlıyorum; babalar dua gibidir görünmese de dokunur evladına. İyi ki doğdun, iyi ki varsın, iyi ki vardın babacığım" dedi.

Etiketler : yeşilçam sadri alışık doğum günü
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