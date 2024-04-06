Sadri Alışık doğum gününde yad edildi

Yeşilçam'ın usta ismi Sadri Alışık vefatının 29. yılında doğum gününde mezarı başında anıldı. Törene oğlu Kerem Alışık, torunu Sadri Alışık ve sevenleri katıldı. Babasına özleminin hiç dinmediğini söyleyen Kerem Alışık, "Herkesin Sadri Alışık'ı benim okulum. Herkesin Sadri Alışık'ı benim babam. Uçurum gibi büyüyor hasretin içimde. Yaz geçiyor, kış geçiyor, 29 yıl geçiyor... Ve bir kere daha anlıyorum; babalar dua gibidir görünmese de dokunur evladına. İyi ki doğdun, iyi ki varsın, iyi ki vardın babacığım" dedi.