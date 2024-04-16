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16 Nisan 2024 Salı 07:16:00 - Güncelleme:16 Nisan 2024 Salı 07:16:00

Formunu altın süte borçlu

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İş adamı İzzet Özilhan'la mutlu bir evliliği olan Yasemin Özilhan fit vücudunun formülünü açıkladı.

Sosyal medya hesabından yaptığı sporları ve hazırladığı sağlıklı yiyecekleri paylaşan Özilhan, fitliğin formülünün golden milk (altın süt) olduğunu söyledi. Uzun süre ara verdiği setlere dönmeye hazırlanan Özilhan, takipçilerine altın süt hazırlayarak tarifi verdi.

Altın sütün faydaları:

-Tok tutma özelliği ile kilo vermeye de yardımcı olur.

-İçerisindeki kurkumin sayesinde hücrelerin yenilenmesine yardımcı olur, vücudu temizler.

-Toksinlerin vücuttan atılmasını sağlarken cildi de güzelleştirir.

-Altın süt, sivilce oluşumuna engel olurken var olanları da iyileştirir.

Etiketler : form altın süt Yasemin Özilhan
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