Formunu altın süte borçlu

Sosyal medya hesabından yaptığı sporları ve hazırladığı sağlıklı yiyecekleri paylaşan Özilhan, fitliğin formülünün golden milk (altın süt) olduğunu söyledi. Uzun süre ara verdiği setlere dönmeye hazırlanan Özilhan, takipçilerine altın süt hazırlayarak tarifi verdi.

Altın sütün faydaları:

-Tok tutma özelliği ile kilo vermeye de yardımcı olur.

-İçerisindeki kurkumin sayesinde hücrelerin yenilenmesine yardımcı olur, vücudu temizler.

-Toksinlerin vücuttan atılmasını sağlarken cildi de güzelleştirir.

-Altın süt, sivilce oluşumuna engel olurken var olanları da iyileştirir.