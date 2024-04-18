'Cumhuriyet Şarkısı' için çekimler başladı

Salih Bademci, Birce Akalay, Ertan Saban ve Melis Sezen gibi isimlerin kadrosunda yer aldığı 'Cumhuriyet Şarkısı' filminin hazırlıkları tamamlandı. Yapım ekibi önceki gün kamera karşısına geçerek çekimlere başlandı. BKM'nin yapımcılığını üstlendiği filmin çekimlerinin 8 hafta sürmesi ve 29 Ekim'de vizyona girmesi planlanıyor.

1930'lu yıllar Türkiye'sine ayna tutan, aylar süren mekân, kostüm saç ve makyaj çalışmalarının ardından çekimleri başlayan "Bir Cumhuriyet Şarkısı" filminin çekimlerinin 8 hafta sürmesi ve 29 Ekim'de vizyona girmesi planlanıyor.