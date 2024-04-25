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25 Nisan 2024 Perşembe 21:27:00 - Güncelleme:25 Nisan 2024 Perşembe 21:27:00

İsveç Letonya'ya asker gönderecek

Kaynak: AA

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İsveç Başbakanı Ulf Kristersson, ülkesinin NATO entegrasyonunu bugün tamamladığını ve gelecek yılın başlarında Letonya'daki NATO taburuna askeri birlik göndereceklerini açıkladı.

İsveç Başbakanı Ulf Kristersson, yaptığı basın toplantısında, İsveç Genelkurmay Başkanlığı ile NATO'nun ortak bir deklarasyona imza attığını belirterek, İsveç'in 2022'de NATO üyeliği için başlattığı sürecin tamamladığını kaydetti.

İsveç Başbakanı Kristersson, "Gelecek yıl başında hükümet, Letonya'daki Kanada liderliğindeki NATO tugayına asker gönderme kararı almıştır. Askeri birlikte 400 ila 500 personelin yanı sıra paletli zırhlı muharebe aracı CV 90 ve Leopard tankları da bulunacak." ifadelerini kullandı.

Etiketler : İSVEÇ NATO LETONYA ASKER
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