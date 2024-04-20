Gizem Özdilli kimono giydi

Eski manken Gizem Özdilli, Japonya'nın geleneksel kıyafeti olan kimono giydi. Özdilli, sunuculuğunu üstlendiği Konica Minolta'nın lansmanında kıyafetiyle ilgili odağı oldu. Özdilli, "Benim adım artık Sakura Gizem-San. Bu kıyafeti giyince Japonya'da yaşamak istedim. Onların kültürüne hayranım ilk fırsatta Japonya'ya gitmek istiyorum. 2 ülke arasında yapılacak çalışmalarda bende yer alacağım için çok mutluyum" dedi.