Gizem Özdilli kimono giydi
Gizem Özdilli, Japonya'nın geleneksel kıyafeti olan kimono giydi.
Eski manken Gizem Özdilli, Japonya'nın geleneksel kıyafeti olan kimono giydi. Özdilli, sunuculuğunu üstlendiği Konica Minolta'nın lansmanında kıyafetiyle ilgili odağı oldu. Özdilli, "Benim adım artık Sakura Gizem-San. Bu kıyafeti giyince Japonya'da yaşamak istedim. Onların kültürüne hayranım ilk fırsatta Japonya'ya gitmek istiyorum. 2 ülke arasında yapılacak çalışmalarda bende yer alacağım için çok mutluyum" dedi.
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