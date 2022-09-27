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/dunya/fransada-kabinenin-enerji-tasarrufu-icin-kalin-giyinme-trendine-macron-da-katildi-1143829
Enerji tasarrufu için kalın giyinme trendine Macron da katıldı
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