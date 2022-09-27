  • BIST
    3392.13
  • Dolar
    18,5406
  • Euro
    18,2685
  • Altın
    1008,4330
İstanbul
15 / 20
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, açıklama yapıyor
Kapsamlı çalışma, Ekim ayında Meclis'e getirilecek
Bakan Ersoy'dan müzisyen cinayetine ilişkin açıklama: Bakanlık olarak takip edeceğiz
Somali'deki üç ayrı bombalı saldırıda en az 12 kişi öldü
AK Parti MYK toplandı
Rusya'da Duma, Ukrayna'nın 4 bölgesinin ilhakını onayladı
Hava sıcaklıkları iç, batı ve kuzey bölgelerde belirgin şekilde azalacak
İngiltere'nin bu kış doğal gaz arzında ciddi riskle karşı karşıya olabileceği uyarısı yapıldı
Meclis, 3 aylık aranın ardından yasama çalışmalarına yeniden başlayacak
MEB'in Matematik Dijital Eğitim Platformu eğlenerek öğretiyor
Ukrayna ordusu, Herson, Donetsk ve Harkiv'deki bazı yerleşim yerlerini Rus güçlerinden geri aldı
Haaland, Premier Lig'de rekorlar kırmaya devam ediyor
Pendik-Sabiha Gökçen Havalimanı Metro Hattı vatandaşlardan tam not aldı
"Mesleki eğitim merkezlerimizle insanlarımızın istihdam edilmelerini sağladığımız projelerimiz var"
SPK'nın borsadaki dolandırıcılık iddiasına ilişkin yaptığı suç duyurusunun detayları ortaya çıktı
Polonya, Almanya'dan talep ettiği 1,3 trilyon avroluk tazminat için resmi bildirimde bulundu
Tahıl sevkiyatı kapsamında Ukrayna limanlarından 7 gemi hareket etti
Sağlık Bakanlığı "Kanser Randevu Sistemi"ni aile hekimlerinin kullanımına açtı
Gazprom'un doğal gaz ihracatı yüzde 40'tan fazla düştü
Enerji tasarrufu için kalın giyinme trendine Macron da katıldı
ÇKS işlemlerinin e-Devlet üzerinden yapılmasına imkan tanınması çiftçileri memnun etti
Dünyanın en büyük seramik fuarı Cersaie'de QUA Granite rüzgârı esti
Kazakistan: KGAÖ'nün Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşa katılması gündemde değil
Rusya itiraf etti: Savunma hattı yarıldı
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, açıklama yapıyor
Kapsamlı çalışma, Ekim ayında Meclis'e getirilecek
Hava sıcaklıkları iç, batı ve kuzey bölgelerde belirgin şekilde azalacak
Meclis, 3 aylık aranın ardından yasama çalışmalarına yeniden başlayacak
Ukrayna ordusu, Herson, Donetsk ve Harkiv'deki bazı yerleşim yerlerini Rus güçlerinden geri aldı
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
KOBİ
KOBİ

Kur Korumalı TL Vadeli Mevduat Hesabı

/dunya/fransada-kabinenin-enerji-tasarrufu-icin-kalin-giyinme-trendine-macron-da-katildi-1143829
Enerji tasarrufu için kalın giyinme trendine Macron da katıldı

Enerji tasarrufu için kalın giyinme trendine Macron da katıldı

Türkiye'den Akdeniz'de dengeleri değiştirecek imza!
Türkiye'den Akdeniz'de dengeleri değiştirecek imza!

Türkiye'den Akdeniz'de dengeleri değiştirecek imza!

'Referans yok liyakat var' diyen İmamoğlu fena yakalandı! 2 yıl önceki video ile cevap
'Referans yok liyakat var' diyen İmamoğlu fena yakalandı! 2 yıl önceki video ile cevap

'Referans yok liyakat var' diyen İmamoğlu fena yakalandı! 2 yıl önceki video ile cevap

"İstek şarkı" cinayetinde yeni gelişme!
"İstek şarkı" cinayetinde yeni gelişme!

"İstek şarkı" cinayetinde yeni gelişme!

Başkan Erdoğan'dan ekonomi mesajı!
Başkan Erdoğan'dan ekonomi mesajı!

Başkan Erdoğan'dan ekonomi mesajı!

Millet Bahçesi'nde harika bir gün!
TBMM'de 55 sokak kedisi yaşıyor
Astımlıların şifa bulduğu mağara
Pazar tezgahında 'ölümcül' güzellik
15 yıl sonra imaj değişikliği
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ
Görmezden geliniyoruz
Beyoğlu'nda seyir halindeki otomobil alev alev yandı
Kovid-19 salgınının kökeni araştırılıyor
Telefon ve bilgisayar cildin düşmanı
Sinemaya varım
Sonbaharda iç ortam alerjisi uyarısı
Uzman Astrolog Barış Özkırış ile Haftalık Burç Yorumları - 1 Ekim
40 yaş büyük hayranından taciz mesajı
Çocukların günü
1 milyon beğeni
102 bin kişilik coşkulu konser
Barış yok karşılaştık
Kurşun döktürüp geldik
Hedef 30 metre
Bayıltan fotoğraf
Ekimde aşk başkadır
Milli takıma uğurlu geldik
Güzellik uğruna 16 saat aç kalıyor
10 soruda bipolar testi
‘Sağlıklı yaşam' meme kanseri riskini azaltıyor
Minikleri okula "ittirerek" götürmeyin uyarısı
Grip aşısı olmak için geç kalmayın
Resmen eşinim hadi balayına!

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

ÖNERİLEN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX
<<<<<<< Updated upstream >>>>>>> Stashed changes