BM, Gazze'de "hala kıtlığa doğru bir gidiş" olduğunu bildirdi

BM, Gazze'de "hala kıtlığa doğru bir gidiş" olduğunu bildirdi

Birleşmiş Milletler (BM) Dünya Gıda Programı (WFP) Direktör Yardımcısı Carl Skau, New York'taki BM Genel Merkezi'nde düzenlenen günlük basın toplantısında, gazetecilerin Gazze'deki insani durumla ilgili sorularını cevapladı.

Gazze'deki durumla ilgili elindeki raporlara işaret eden Skau, "önemli bir değişiklik olmadığı sürece, mayısta bir kıtlık yaşanacağı" konusunda uyarıda bulundu.

Carl Skau, "Evet, bir artış, ilerleme var ama bu yeterli olmaktan uzak. Hacme, ürün çeşitliliğine ve gerçekten tutarlılığa ihtiyacımız var." diyerek, yardımların 3 günde bir değil günlük olarak yapılması gerektiğinin altını çizdi.

"Hala kıtlığa doğru gidiyoruz. Kıtlığı önlemek için gereken paradigma değişikliğini henüz görmedik." ifadesini kullanan Skau, Refah'ta muhtemel bir askeri operasyonunun, gıda ulaşımına vereceği zararla ilgili "ciddi kaygılarını" dile getirdi.

"YARDIMLARI DAHA ÖNGÖRÜLEBİLİR VE SÜRDÜRÜLEBİLİR HALE GETİRMEMİZ GEREKİYOR"



Skau, Gazze'deki sivillere, gıda yardımlarının daha güçlü ulaştırılması yönünde İsrail hükümetinin nisanın başında verdiği taahhütleri memnuniyetle karşıladığını belirterek, bunun "devamlı olması gereğine" dikkati çekti.

Bu taahhütleri kesinlikle memnuniyetle karşıladıklarını vurgulayan Skau, "Bazıları kısmen hayata geçirildi, bazıları uygulanmaya devam ediyor. Bölgeye getirebildiğimiz yardımlarda bir artış oldu. Kuzey'e erişim konusunda da bazı ilerlemeler kaydedildi." diye konuştu.

Skau, şu an Gazze'ye ulaştırılabilen yardımların "yeterli olmaktan çok uzak ve okyanusta bir damla" niteliğinde olduğunu dile getirdi.

"Bu yardımları daha öngörülebilir ve sürdürülebilir hale getirmemiz gerekiyor." diyen Skau, bölgedeki ihtiyaç sahibi topluluklara ulaşabilmek için "biraz bağımsız hareket edebilmeye" ihtiyaç duyduklarını kaydetti.