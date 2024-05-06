Soykırımcı İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırılarında bir gazeteci daha hayatını kaybetti
Kaynak: AA
Soykırımcı İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda bir gazeteci daha yaşamını yitirdi.
Çeşitli medya kuruluşlarında foto muhabiri olarak çalışan Mustafa Ayyad'ın, İsrail ordusunun Gazze kentinin güneyindeki Zeytun mahallesinde yer alan evine düzenlediği saldırıda hayatını kaybettiği belirtildi.
Açıklamada, 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'nde öldürülen gazetecilerin sayısının 142'ye yükseldiği bildirildi.
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