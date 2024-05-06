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06 Mayıs 2024 Pazartesi 13:53:00 - Güncelleme:06 Mayıs 2024 Pazartesi 13:53:00

Gaziantep'te minibüsle beton mikseri çarpıştı: 8 ölü, 11 yaralı

Kaynak: AA

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Gaziantep'in İslahiye ilçesinde minibüsle beton mikserinin çarpışması sonucu 8 kişi hayatını kaybetti, 11 kişi de yaralandı.

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde minibüsle beton mikserinin çarpışması sonucu ilk belirlemelere göre 8 kişinin öldüğü, 11 kişinin yaralandığı bildirildi.

İslahiye-Hatay kara yolunun Ağabey mevkisinde plakaları ve sürücüleri henüz belirlenemeyen bir minibüsle beton mikseri çarpıştı.

Kaza ihbarının ardından bölgeye çok sayıda ambulans sevk edildi.

Gaziantep Valisi Kemal Çeber, olay yerine seyir halinde olduklarını belirterek, "Şu an için elimize ulaşan bilgiye göre kazada 8 vatandaşımız hayatını kaybetti, 11 yaralımız var." diye konuştu.

Etiketler : gaziantep beton mikseri minibüs kaza ölü
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