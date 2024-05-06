VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Rusya'dan İngiltere'ye askeri ültimatom!
Hamas: İsrail Refah'a saldırırsa müzakereler biter
DENİZKURDU-2 Tatbikatı yarın başlayacak
TürkMedya'da üst düzey atama!
Hedef: Enerjide tam bağımsız Türkiye!
KAAN göz doldurdu! İşte ikinci uçuşundan görüntüler
06 Mayıs 2024 Pazartesi 16:43:00 - Güncelleme:06 Mayıs 2024 Pazartesi 16:43:00

Kabine Toplantısı başladı: İşte masadaki gündem maddeleri

Kaynak: AA

ABONE OL

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi Başkan Erdoğan liderliğinde toplandı.

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi Başkan Erdoğan başkanlığında toplandı.

Türkiye, İsrail'e 54 ürün grubunda uyguladığı ihracat kısıtlamasını tüm ürünler için genişletti.

Beştepe'deki kabine toplantısında kararın etkileri değerlendirilecek.

GÜNCEL EKONOMİK GELİŞMELER DE DEĞERLENDİRİLECEK

Nisan ayı enflasyon rakamları, dış ticaret verileri, Türkiye'nin kredi notunun arttırılması, fahiş fiyat ile mücadele...

Kabine toplantısında ekonomideki güncel gelişmeler de masada olacak.

Toplantıda; Türkiye'nin, Güney Afrika'nın İsrail'e karşı Uluslararası Adalet Divanı'nda açtığı davada müdahil olma kararıyla ilgili süreç değerlendirilecek.

ATANACAK ÖĞRETMEN SAYISI VE BRANŞLARIN ELE ALINMASI BEKLENİYOR

Öğretmen atamalarının da gündemde olması bekleniyor. Atanacak öğretmen sayısı ve branş bazında kontenjan dağılımları ile ilgili değerlendirme yapılacak.

Toplantıda, terörle mücadele operasyonlarındaki son durum da ele alınacak.

Etiketler : Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplantı BAŞKAN ERDOĞAN
‘Dişsiz' Yıldız Tİlbe

‘Dişsiz' Yıldız Tİlbe
Şaşırtıyorlar

Şaşırtıyorlar
Kemal Sunal'ın eşi Gül Sunal: İyi ki evlenmişiz

Kemal Sunal'ın eşi Gül Sunal: İyi ki evlenmişiz
Fıstık gibi gece

Fıstık gibi gece
Askerden sahnelere dönüş

Askerden sahnelere dönüş
Motive 5'ten 5

Motive 5'ten 5
Yeniden evlendi

Yeniden evlendi
Kitesurf sezonunu açtı

Kitesurf sezonunu açtı
Çifte kutlama

Çifte kutlama

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX