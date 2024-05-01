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01 Mayıs 2024 Çarşamba 07:26:00 - Güncelleme:01 Mayıs 2024 Çarşamba 07:26:00

Kemal Sunal'ın eşi Gül Sunal: İyi ki evlenmişiz

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Merhum oyuncu Kemal Sunal'ın eşi Gül Sunal, takipçilerini duygulandırdı.

Merhum oyuncu Kemal Sunal'ın eşi Gül Sunal, sosyal medya paylaşımıyla takipçilerini duygulandırdı. Gül Sunal, 55 yaşında hayatını kaybeden eşi Kemal Sunal ile evlilik yıl dönümlerini kutladı. 1975'te Kemal Sunal ile hayatını birleştiren Gül Sunal, eşiyle olan bir fotoğrafını, "Kemal, bugün 30 Nisan. İyi ki evlenmişiz değil mi? 30 Nisan 1975 - Beyoğlu Evlendirme Dairesi" notunu düşerek evlilik yıl dönümlerini kutladı. Çiftin oğullarından Ali Sunal; 1977'de, kızları Ezo Sunal ise 1984'te dünyaya geldi.

Etiketler : oyuncu kemal sunal gül sunal
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