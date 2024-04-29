'Kızılcık Şerbeti' dizisinde çaldı! 7 yıl sonra yeniden viral oldu

Şarkıcı ve oyuncu Semra San'ın yıllar önce seslendirdiği 'Özür Diliyorum Aşktan' şarkısı dijitalde viral oldu. Şarkı, 'Kızılcık Şerbeti' dizisinde çalmasıyla yeniden gündeme geldi. Şarkının listelerde en üst sıraya yerleşmesini şaşkınlık içinde izleyen San, ''Şarkımın yedi yıl sonra gündem ve en çok aranan şarkı olması bana büyük bir sürpriz oldu. İnanılmaz güzel tepkiler alıyorum" dedi. San yakın zamanda yeni bir parça çıkaracağını söyledi.