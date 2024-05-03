Arya Aryay'dan müziğe ilk adım

Genç şarkıcı Arya Aryay ilk teklisi 'Buzdan Soğuk'la müzik dünyasına adım attı. Müzisyen bir ailenin kızı olan Arya'nın teklisinin sözleri annesi Şule Aryay, bestesi ve düzenlemesi babası Barış Aryay'ın imzasını taşıyor. R&B dünyasının yeni gözdesi olmaya hedefleyen Aryay, "Şarkılarımla, benliğimle, tarzımla tüm müzikseverlerin ilham aldığı bir sanatçı olmak, duygulara ortak olmak ve günü geldiğinde sahnede şarkılarımı hep bir ağızdan söylemek en büyük hayalim" dedi.