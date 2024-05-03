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03 Mayıs 2024 Cuma 06:59:00 - Güncelleme:03 Mayıs 2024 Cuma 06:59:00

Arya Aryay'dan müziğe ilk adım

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Genç şarkıcı Arya Aryay ilk teklisi ile müzik dünyasına adım attı.

Genç şarkıcı Arya Aryay ilk teklisi 'Buzdan Soğuk'la müzik dünyasına adım attı. Müzisyen bir ailenin kızı olan Arya'nın teklisinin sözleri annesi Şule Aryay, bestesi ve düzenlemesi babası Barış Aryay'ın imzasını taşıyor. R&B dünyasının yeni gözdesi olmaya hedefleyen Aryay, "Şarkılarımla, benliğimle, tarzımla tüm müzikseverlerin ilham aldığı bir sanatçı olmak, duygulara ortak olmak ve günü geldiğinde sahnede şarkılarımı hep bir ağızdan söylemek en büyük hayalim" dedi.

Etiketler : şarkıcı arya aryay şarkı
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