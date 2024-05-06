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06 Mayıs 2024 Pazartesi 12:15:00 - Güncelleme:06 Mayıs 2024 Pazartesi 12:15:00

İsrailli yetkili: Netanyahu'nun "Refah'a saldırı" açıklamaları esir takası müzakerelerini zora soktu

Kaynak: AA

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İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun, Hamas ile esir takası mutabakatı müzakereleri devam ederken Gazze'nin güneyinde yaklaşık 1,5 milyon Filistinlinin sığındığı Refah'a saldırıdan vazgeçmeyecekleri yönündeki açıklamalarının görüşmeleri zora soktuğu bildirildi.

The New York Times'a konuşan İsrailli bir yetkili, Mısır ve Katar arabuluculuğunda yürütülen yeni ateşkes ve karşılıklı esir takası mutabakatının şu anda "krizde" olduğunu söyledi.

Yetkili, Netanyahu'nun, İsrail'in Refah'a operasyon gerçekleştireceklerini taahhüt eden açıklamalarının esir ve ateşkes mutabakatı müzakerelerinde Hamas'ın pozisyonunu "sertleştirmesine" yol açtığını iddia etti.

İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'nin güneyinde 1 milyondan fazla yerinden edilmiş Filistinlinin sığındığı Refah kentindeki bazı mahalleleri boşaltmaya başladığı duyurulurken, gazeteye konuşan İsrailli yetkili, Hamas'ın, İsrail'in, mutabakatın sadece bir kısmını uygulamaması ve savaşa devam etmemesine dair garanti beklediğini kaydetti.

Öte yandan, gazeteye konuşan Hamas Siyasi Büro Üyesi Musa Ebu Merzuk ise "(Mutabakata) Çok yakındık ancak Netanyahu'nun dar görüşlülüğü anlaşmayı bozdu." ifadelerini kullandı.

Mısır ile Katar arabuluculuğunda hazırlanan yeni ateşkes ve karşılıklı esir takası mutabakatı müzakereleri Kahire'de görüşülürken, Netanyahu, uluslararası toplumdan gelen uyarılara rağmen Refah'a kara saldırısı düzenleyeceklerini taahhüt etmişti.

Etiketler : israil filistin gazze esir takası
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