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01 Temmuz 2024 Pazartesi 10:00:00 - Güncelleme:01 Temmuz 2024 Pazartesi 10:00:00

Kraliçe I. Elizabeth'in 428 yıllık sırrı ortaya çıktı! Tüccarlarla casusluk ağı

Kaynak: AKŞAM Gazetesi

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Birleşik Krallık arşivinde bulunan ‘İstihbaratçıların İsimleri' adlı evrak İngiltere'nin ilk düzenli gizli servisini deşifre etti. 428 yıl önceki casusların tüccarlardan seçildiği öğrenildi.

Birleşik Krallık'ta bulunan 'ulusal arşiv'de unutulmuş durumda olan bir belge, I. Elizabeth döneminin gizli casus ağını ortaya çıkardı.

ROBERT CECİL TARAFINDAN KURULDU

'İstihbaratçıların İsimleri' adlı evrakın casusluk ustası olarak bilinen Robert Cecil tarafından hazırlandığı öğrenildi.

'İstihbaratçıların İsimleri' adlı evrakta casusluk yapan tüccarlarla ilgili kişisel bilgilerin olduğu görüldü.

Arşivcilerin yüzyıllardır gözden kaçırdığı belgeyi ortaya çıkaran tarihçi Stephen Alford, "Bu belge, Cecil'in döneminde İngiltere'de kurulan ilk düzenli gizli servisi gösteriyor" dedi.

I. Elizabeth'in devlet sekreteri Robert Cecil, casusluk ustası olarak anılıyor.

I. Elizabeth, 17 Kasım 1558'de 25 yaşındayken tahta çıktı; ölene kadar 45 sene hüküm sürdü. İngiltere ve İrlanda Kraliçesi, hiç evlilik yapmamıştı.

PARA KARŞILIĞI AJANLIK YAPTILAR

I. ElIzabeth'in devlet sekreteri olan Cecil'in İspanya Armadası'nın 1588'deki saldırısının ardından İngiltere'nin savunmasını güçlendirmek için kullandığı casusları genellikle uluslararası tüccarlar arasından seçtiği belirlendi. Cecil'in para karşılığı uzun süre Avrupa'daki casusluk faaliyetlerini yönettiğini söyleyen Alford, belgenin dönemin uluslararası politikasını anlama konusunda da yeni bir perspektif sunduğunu dile getirdi.

Etiketler : ingiltere birleşik krallık istihbarat casusluk tüccar
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