06 Mayıs 2024 Pazartesi 16:15:00 - Güncelleme:06 Mayıs 2024 Pazartesi 16:15:00
Soykırımcı İsrail ordusunun Gazze'ye yönelik saldırıları sürüyor
Kaynak: AA
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Soykırımcı İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'ne hava, kara ve denizden düzenlediği saldırılar devam ediyor.
İsrail ordusunun, Refah kentine düzenlediği saldırılarda aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu ölü ve yaralıların olduğu bildirildi. Saldırı sonucu, bölgeden dumanlar yükseldi.
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