VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Rusya'dan İngiltere'ye askeri ültimatom!
Hamas: İsrail Refah'a saldırırsa müzakereler biter
DENİZKURDU-2 Tatbikatı yarın başlayacak
TürkMedya'da üst düzey atama!
Hedef: Enerjide tam bağımsız Türkiye!
KAAN göz doldurdu! İşte ikinci uçuşundan görüntüler
06 Mayıs 2024 Pazartesi 17:01:00 - Güncelleme:06 Mayıs 2024 Pazartesi 17:01:00

Kuzey Irak'a hava harekatı: 16 terörist öldürüldü

ABONE OL

Irak'ın kuzeyine düzenlenen hava harekatı ile aralarında sözde yöneticilerin de olduğu 16 PKK'lı terörist öldürüldü

Irak'ın kuzeyindeki Hakurk, Metina ve Gara bölgelerinde tespit edilen, aralarında sözde yöneticilerin de olduğu 16 PKK'lı terörist hava harekâtı ile etkisiz hâle getirildi.

Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "Terör yuvalarını yerle bir etme irade ve kararlılığımız, artan bir etki ve yoğun bir baskıyla devam ediyor! Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak'ın kuzeyindeki Hakurk, Metina ve Gara bölgelerinde tespit edilen, aralarında sözde yöneticilerin de olduğu 16 PKK'lı teröristi hava harekâtı ile etkisiz hâle getirdi. Terörü bitirmekte, milletimizi bu beladan kurtarmakta kararlıyız!" ifadeleri kullanıldı.

Etiketler : Milli savunma bakanlığı ırak terörle mücadele
Motive 5'ten 5

Motive 5'ten 5
Kuzey 6 yaşına bastı

Kuzey 6 yaşına bastı
Acılar içinde kıvranıyor

Acılar içinde kıvranıyor
Şaşırtıyorlar

Şaşırtıyorlar
Sezonu kendi tarzıyla açtı

Sezonu kendi tarzıyla açtı
Yalnızlığa alıştım

Yalnızlığa alıştım
En büyük destekçim eşim

En büyük destekçim eşim
Melissa'nın ‘Talih'i

Melissa'nın ‘Talih'i
Duygusal Serkan

Duygusal Serkan

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX