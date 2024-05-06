Araç sahiplerini ilgilendiren haber! Takmayan trafiğe çıkamayacak

Gelir İdaresi Başkanlığı, trafikteki araçlar üzerinden elde edilen vergi gelirlerinin daha etkin toplanabilmesi amacıyla yeni bir düzenlemeyi hayata geçiriyor. Peki, yakıt alan araçların plakalarını otomatik olarak Yeni Nesil Ödeme Kaydedici Cihaz'a işleyecek olan Ulusal Taşıt Tanıma Sistemi nedir? TTB nereden alınır, nasıl takılır?

Yeni düzenleme kapsamında, yakıt alan araçların plakalarını otomatik olarak Yeni Nesil Ödeme Kaydedici Cihaz'a işleyecek olan Ulusal Taşıt Tanıma Sistemi devreye alınacak.

TAŞIT TANIMA BİRİMİ (TTB) NEDİR?

Taşıt Tanıma Birimi (TTB), araçların yakıt depolarına monte edilen elektronik bir etikettir. Bu etiket, akaryakıt istasyonlarında bulunan "Taşıt Tanıma Okuyucu" tarafından okunarak araç plakasını otomatik olarak tanır. Böylece, yakıt alımı sırasında manuel plaka kaydı yapma gerekliliği ortadan kalkar. TTB, akaryakıt satışlarında vergi kayıplarını önlemek ve işlemi otomatikleştirmek amacıyla kullanılan bir sistemdir.

TAŞIT TANIMA BİRİMİ ZORUNLULUĞU NE ZAMAN BAŞLIYOR?

İş yerlerine ait ya da iş yerlerinin kiraladığı araçların 31 Aralık 2024 tarihine kadar tüm ticari araçlara TTB takılması zorunlu hale geliyor.

TTB TAKMAYAN ARAÇLARA CEZA VERİLECEK Mİ?

TTB takmayan araçlar, 1 Ocak 2025'ten itibaren yola çıkamayacak. Bu tarihten sonra TTB takmayan araçlara trafik cezası kesilecek. Akaryakıt giderlerinin beyanında kullanılan fiş ve faturalara plaka bilgileri otomatik olarak işlenecek

Araçların yakıt depo girişine takılacak olan 'Taşıt Tanıma Birimi' (TTB) (elektronik etiket) cihazında dijital olarak saklanan plaka bilgisi akaryakıt alımı esnasında yakıt pompa tabancasına takılı 'Taşıt Tanıma Okuyucu' cihaz tarafından otomatik olarak okunarak güvenlikli haberleşme yolu ile Yeni Nesil Pompa Ödeme Kaydedici Cihaz'a iletilecek. Böylece, akaryakıt giderlerinin beyanında kullanılan fiş ve faturalara plaka bilgileri otomatik olarak işlenecek. UTTS ile taşıt plakalarının sisteme elle işlenmesinden kaynaklanan usulsüz fatura uygulaması da engellenecek.

TTB SÖKÜLÜRSE TEKRAR KULLANILABİLİR Mİ?

TTB'ler araçtan söküldüğünde kullanılmayacak ve yeniden taktırılması gerekecek. Ayrıca taşıtların sahiplik ve/veya plaka bilgisinin değişmesi durumunda da taşıtlara yeni TTB takılacak.

RESMİ GAZETE'DE YAYINLANMIŞTI

UTTS Tebliği 5 Ekim 2023 tarihli Resmi Gazete'de yayınlanmıştı. Gelir İdaresi Başkanlığı'nca yayınlanan 'Ulusal Taşıt Tanıma Sistemi Uygulama Genel Tebliği'ne göre kiralama yoluyla edinilen veya işletmeye dâhil olan ve işte kullanılan taşıtlara 31 Aralık 2024 tarihine kadar Taşıt Tanıma Birimi (TTB) takılması zorunluluğu getirildi. Akaryakıt istasyonu işleten mükelleflerin ise 31 Aralık 2024 tarihine kadar akaryakıt istasyonlarında en az bir pompa ünitesinin tabanca aparatlarına Taşıt Tanıma Okuyucu (TTO) cihazı taktırmaları zorunlu hale geldi.

Sistemin kurulum ve işletim esasları, yetkili firma işlemleri ve UTTS kullanılarak yapılacak akaryakıt satışlarında belge düzeni de 5 Ekim 2023 tarihinde yayınlanan tebliğ ile belirlenmişti.

TAŞIT TANIMA BİRİMİ NEREDEN ALINIR? TTB NASIL TAKILIR?

'Taşıt Tanıma Birimi' cihazının taşıtlara montaj işlemleri sadece Darphane tarafından yetkilendirilecek olan Taşıt Montaj Firmaları tarafından gerçekleştirilebilecek. Motorlu Taşıt Yetkili Servisleri, Motorlu Taşıt Özel Servisleri ve Taşıt tanıma ve/veya taşıt takip sistemleri montaj servisi firmaları UTTS Yetkili Taşıt Montaj Firması olmak için başvurabilecekler.

TTB TAKMAK NE KADAR SÜRÜYOR?

TTB takma işlemi yaklaşık 15 dakika sürer.

TTB ÜCRETİ NE KADAR?

TTB'lerin fiyatı, yetkili firmalara göre değişiklik gösterebilir. Ortalama TTB fiyatı 250 TL civarındadır.

TTB hakkında daha fazla bilgi için Gelir İdaresi Başkanlığı'nın web sitesini (https://www.gib.gov.tr/) veya Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü'nün web sitesini (https://www.darphane.gov.tr/) ziyaret edebilirsiniz.