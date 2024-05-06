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Sürdürülebilir Hediye Paketleme "Furoshiki"

Kaynak: Özge Çelikbaşlı

Anadolu'daki bohçalama geleneğimiz Japonları etkilemiş olabilir mi?

Gerçekten bizden mi etkilendiler orasını bilemem ama sürdürülebilir hediye paketiyle tüm dünyayı etkiliyorlar desem bence abartmış olmam.

Özenle seçilen hediyelerin renkli kutulara, renkli paketlere sarılması nasıl da mutlu ediyor bizi.

Uzun ömürlü kullanabildiğimiz hediyeler kadar paketlerinin de tekrar tekrar kullanılabilir olması aslında mümkün.

Nasıl mı derseniz, Japonların sürdürülebilir hediye paketleme yöntemi olan Furoshiki ile tanıştıracağım sizi.

Doğaya zarar vermeden plastiksiz, atıksız tamamen sürdürülebilir olan bu yöntem, kumaşa sarma sanatı olarak biliniyor.

Bizim Anadolu'daki bohçalama geleneğimize çok benzeyen bu yöntemde kullanılan tek malzeme kumaş.

Çevre dostu olan Furoshiki de dikkat edilmesi gereken, hediyenin boyutuna uygun kumaş seçmek. Paketleme, katlama şekli tamamen sizin hayal gücünüze kalıyor.

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