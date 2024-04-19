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19 Nisan 2024 Cuma 07:07:00 - Güncelleme:19 Nisan 2024 Cuma 07:07:00

Demet Akbağ'dan saçlarıyla ilgili dikkat çeken itiraf!

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Oyuncu Demet Akbağ, saçlarıyla ilgili bir itirafta bulundu.

'Sandık Kokusu' dizisinde yer alan oyuncu Demet Akbağ, saçlarıyla ilgili bir itirafta bulundu. Akbağ, önceki akşam düzenlenen bir ödül törenine katıldı. Habercilerin, "Rol gereği saçlarınızda değişime gider misiniz?" sorusuna Akbağ, "Benim saç telim çok ince olduğu için genelde saçlarımla oynamıyorum. Ben o saç açıcıları kullanırsam gerçekten saçsız kalırım. O nedenle ben son derece profesyonel ve iyi uygulanmış peruklar tercih ediyorum. Yıllardır kumral saçımdan hiç vazgeçmedim" dedi.

Etiketler : oyuncu demet akbağ saç itiraf
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