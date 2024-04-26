Vertigo bir teşhis değil, semptomdur

Uzmanlar, her geçen gün hayata daha çok dahil olan yeni yaşam ve çalışma şartlarının insan sağlığını tehdit ettiğine dikkati çekiyor. Prof. Dr. Özgirgin yaygın olarak görülen, genellikle dönme hissi, baş dönmesi ve denge kaybı gibi semptomlarla karakterize edilen vertigo ile ilgili açıklamalarda bulundu. Vertigo'nun bir teşhis değil semptom olduğunu ifade eden Özgirgin, "Vertigo baş dönmesi demek. Baş dönmesi yapan onlarca neden var ve bunların büyük bir çoğunluğu iç kulakla ilgili olabilir veya nörolojik olabilir. Hatta kişinin duyu sistemi ile ilişkili olabilir. Dolayısıyla denge sistemine katkıda bulunan tüm organların disfonksiyonu baş dönmesine neden olur" diye konuştu.