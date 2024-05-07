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Mısır medyası: Kahire, ateşkes konusunda Hamas ve İsrail'den olumlu dönüş aldı
07 Mayıs 2024 Salı 00:12:00 - Güncelleme:07 Mayıs 2024 Salı 00:12:00

Mısır medyasına göre Kahire, ateşkes konusunda Hamas ve İsrail'den olumlu dönüş aldı

Kaynak: AA

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Mısır medyası, Kahire hükümetinin, Gazze'de ateşkes konusunda Hamas ve İsrail'den olumlu dönüşler aldığını iddia etti.

"Al Qahera News"e konuşan isminin açıklanmasını istemeyen üst düzey Mısırlı bir kaynak, İsrail ve Hamas arasındaki ateşkes anlaşmasının, esir takası ile gözaltındakiler, tutuklular ve insani ateşkes aşamalarından oluştuğunu belirtti.

Mısırlı kaynak, Mısırlı müzakere heyetinin her iki taraftan da olumlu dönüşler aldığını ileri sürdü.

Mısır'ın, gerilimi sona erdirmek ve iki taraf arasındaki ateşkes anlaşmasının başarısı için çabalarını sürdürdüğü aktarılan haberde, aynı kaynak, arabulucu Mısırlı güvenlik heyetinin, her iki taraftan da (Hamas ve İsrail) olumlu dönüşler aldığını ve ateşkes için temaslarını yoğunlaştırdığını kaydetti.

Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi de X hesabından yaptığı açıklamada, "Gazze Şeridi'nde kapsamlı bir ateşkes sağlanmasına yönelik mevcut müzakerelerde yaşanan olumlu gelişmeleri yakından takip ediyorum." ifadelerini kullanmıştı.

Sisi, "Filistin halkının yaşadığı insani trajedinin sona ermesi ve (iki taraf arasında) tutuklu ve esirlerin değiştirilmesinin tamamlanmasına yol açacak bir anlaşmaya varılması için tüm taraflara daha fazla çaba göstermeleri" çağrısında bulunmuştu.

Hamas Hareketi Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye, Katar ve Mısır'a, Gazze Şeridi'nde ateşkes anlaşmasına ilişkin önerilerini onayladığını bildirmişti.

Hamas'ın Katar ve Mısır tarafından iletilen "ateşkes önerilerine" onay verdiğini duyurmasının ardından İsrail Savaş Kabinesi, Refah'ta saldırılara devam kararı almıştı.

İsrail ordusu sabah yaptığı açıklamada, zorla yerinden edilmiş Filistinlilerin sığındığı Refah'ın doğusundaki bazı mahallelerin boşaltılmasını istemişti.

İsrail ordusunun Refah'a karadan da saldırı başlatacağı endişesiyle bölgenin doğusunda zorunlu göç başladı.

İsrail ordusunun tahliye edilmesini talep ettiği bölge, Gazze'ye insani yardımların girişinde ana geçiş noktası olan ve Gazze Şeridi'ndeki Filistinlilerin yurt dışına seyahat etmek için kullandıkları tek geçiş noktası olan Mısır sınırındaki Refah sınır kapısını da içeriyor.

Etiketler : Kahire hükümeti Gazze ateşkesi Mısır medyası
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