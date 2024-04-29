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29 Nisan 2024 Pazartesi 06:59:00 - Güncelleme:29 Nisan 2024 Pazartesi 06:59:00

Yasmin Erbil'in sevgilisi Survivor'da yarışan Yiğit Poyraz'dan aşk açıklaması

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Mehmet Ali Erbil'in kızı Yasmin Erbil, Survivor'da yarışan sevgilisi Yiğit Poyraz ile görüntülendi. Survivor'da yarışan Yiğit Poyraz, aşk açıklaması ile dikkat çekti.

Mehmet Ali Erbil'in kızı Yasmin Erbil, Survivor'da yarışan sevgilisi Yiğit Poyraz ile Yumoş etkinliğinde görüntülendi. Geçtiğimiz günlerde adada elenen Yiğit Poyraz, orada yaşadıklarını anlattı. Özeleştiri yapan Poyraz, ''Bu sene beklenilenin altında bir performans sergiledim. Evimi çok özledim. Burayı çok özledim. Aynı zamanda Yasmin'i de çok özledim. Aşk biraz daha ağır bastı" diyerek güldü. Yasmin Erbil ise, "Benim için gelmesi iyi oldu ama şaşırdım. Ben sonuna kadar kalır diye düşünüyordum. Ama ben döndüğü için mutluyum" dedi.

Etiketler : yasmin erbil yiğit poyraz survivor aşk
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