En büyük destekçim eşim

Yapımcılığını Çekirdek Yapım Dr. Alper Aksoy'un üstlendiği filmin galasına Öykü Gürman eşi Fatih İçmeli'yle birlikte katıldı. Gürman, "Fatih her zaman benim destekçim. Ben mutluysam o da çok mutlu" dedi. Gürman, filmde canlandırdığı İpek karakteri hakkında ise, "İpek'in çok naif, aşk dolu ve romantik bir kız olması, filmin de bir dönem filmi olması çok ilgimi çekmişti. Çünkü ben dönem filmlerindeki o saflığı çok seviyorum" diye konuştu.