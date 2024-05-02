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02 Mayıs 2024 Perşembe 06:43:00 - Güncelleme:02 Mayıs 2024 Perşembe 06:43:00

En büyük destekçim eşim

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Başrolünü Öykü Gürman ve Hakan Akgün'ün paylaştığı 'Grabuna' filminin galası önceki akşam Torunlar Center'da gerçekleşti.

Yapımcılığını Çekirdek Yapım Dr. Alper Aksoy'un üstlendiği filmin galasına Öykü Gürman eşi Fatih İçmeli'yle birlikte katıldı. Gürman, "Fatih her zaman benim destekçim. Ben mutluysam o da çok mutlu" dedi. Gürman, filmde canlandırdığı İpek karakteri hakkında ise, "İpek'in çok naif, aşk dolu ve romantik bir kız olması, filmin de bir dönem filmi olması çok ilgimi çekmişti. Çünkü ben dönem filmlerindeki o saflığı çok seviyorum" diye konuştu.

Etiketler : Öykü Gürman Grabuna gala
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