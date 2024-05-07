VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Hakim ve Savcı Yardımcılığı Yönetmeliği Resmi Gazete'de yayımlandı
Rusya: Fransa'nın yıkıcı yaklaşımı Ukrayna meselesinin büyümesine yol açıyor
Suudi Arabistan, İsrail'in Refah'a muhtemel saldırısının sonuçları konusunda uyardı
Mısır medyasına göre Kahire, ateşkes konusunda Hamas ve İsrail'den olumlu dönüş aldı
İran, Hamas'ın onay verdiği Gazze'de ateşkes anlaşması önerisini desteklediğini açıkladı
Mısır medyası: Kahire, ateşkes konusunda Hamas ve İsrail'den olumlu dönüş aldı
07 Mayıs 2024 Salı 00:13:00 - Güncelleme:07 Mayıs 2024 Salı 00:13:00

Suudi Arabistan, İsrail'in Refah'a muhtemel saldırısının sonuçları konusunda uyardı

Kaynak: AA

ABONE OL

Suudi Arabistan, Mısır sınırındaki Refah'a olası bir saldırının sonuçları konusunda uyararak uluslararası topluma Filistin halkına yönelik soykırımı durdurma çağrısı yaptı.

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in, Gazze'nin tüm bölgelerine girmek ve halkını "bilinmeze" doğru sürüklemek için yürüttüğü sistematik ve kanlı saldırı kapsamında Refah kentinin hedef alınmak istendiği kaydedildi.

Savaşın neden olduğu büyük yıkım nedeniyle güvenli hiçbir yerin kalmadığı Gazze'de Refah'a saldırı düzenlenmesinin doğuracağı sonuçlar konusunda uyarı yapıldı.

Açıklamada, İsrail'in, Gazze'deki katliamlarının durması için alınan uluslararası kararları hiçe sayarak insani krizin daha da kötüleşmesine ve uluslararası barış çabalarının baltalanmasına sebebiyet vermesinin kati suretle reddedildiği dile getirildi.

Açıklamada, uluslararası topluma, İsrail'in, işgal altındaki Filistin topraklarında savunmasız sivillere karşı yürüttüğü soykırımı durdurması için derhal müdahale etme çağrısında bulunuldu.

İsrail ordusu sabah yaptığı açıklamada, zorla yerinden edilmiş Filistinlilerin sığındığı Refah'ın doğusundaki bazı mahallelerin boşaltılmasını istemişti.

İsrail Ordu Radyosunun haberine göre, Refah'ın doğusunda boşaltılması istenen bölgede yaklaşık 100 bin Filistinli ikamet ediyordu.

İsrail ordusunun Refah'a karadan da saldırı başlatacağı endişesiyle bölgenin doğusunda zorunlu göç başladı.

İsrail ordusunun tahliye edilmesini talep ettiği bölge, Gazze'ye insani yardımların girişinde ana geçiş noktası olan ve Gazze Şeridi'ndeki Filistinlilerin tedavi ve çeşitli amaçlarla yurtdışına seyahat etmek için kullandıkları tek geçiş noktası olan Mısır sınırındaki Refah sınır kapısını da içeriyor.

Etiketler : Suudi Arabistan Mısır sınırı REFAH
Askerden sahnelere dönüş

Askerden sahnelere dönüş
Duygusal Serkan

Duygusal Serkan
Acılar içinde kıvranıyor

Acılar içinde kıvranıyor
Sezonu kendi tarzıyla açtı

Sezonu kendi tarzıyla açtı
Yasmin Erbil'in sevgilisi Survivor'da yarışan Yiğit Poyraz'dan aşk açıklaması

Yasmin Erbil'in sevgilisi Survivor'da yarışan Yiğit Poyraz'dan aşk açıklaması
Dizideki türküleri ben okuyorum

Dizideki türküleri ben okuyorum
Kitesurf sezonunu açtı

Kitesurf sezonunu açtı
‘Dişsiz' Yıldız Tİlbe

‘Dişsiz' Yıldız Tİlbe
Setlere dönmek için çocukların büyümesini bekliyor

Setlere dönmek için çocukların büyümesini bekliyor

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX