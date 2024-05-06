Bakan Fidan, Esvatini Dışişleri ve Uluslararası İşbirliği Bakanı'nı ağırladı
Kaynak: AA
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Esvatini Dışişleri ve Uluslararası İşbirliği Bakanı Pholile Shakantu ile Ankara'da bir araya geldi.
Dışişleri Bakanlığı'nın X hesabından yapılan paylaşıma göre, Bakan Fidan, Esvatini Dışişleri ve Uluslararası İşbirliği Bakanı Shakantu'yu Ankara'da ağırladı.
İki ülke arasında "Protokol Alanında İşbirliğine İlişkin Mutabakat Muhtırası" da imzalandı.
Paylaşımda görüşmeye ilişkin fotoğraflara da yer verildi.
Bakanımız @HakanFidan, Ankara'da Esvatini Dışişleri ve Uluslararası İşbirliği Bakanı Pholile Shakantu'yu ağırladı.— T.C. Dışişleri Bakanlığı (@TC_Disisleri) May 6, 2024
İki ülke arasında Protokol Alanında İşbirliğine İlişkin Mutabakat Muhtırası imzalandı.�������� pic.twitter.com/HuGMO9JpWY
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