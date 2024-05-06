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06 Mayıs 2024 Pazartesi 23:46:00 - Güncelleme:06 Mayıs 2024 Pazartesi 23:46:00

Bakan Fidan, Esvatini Dışişleri ve Uluslararası İşbirliği Bakanı'nı ağırladı

Kaynak: AA

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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Esvatini Dışişleri ve Uluslararası İşbirliği Bakanı Pholile Shakantu ile Ankara'da bir araya geldi.

Dışişleri Bakanlığı'nın X hesabından yapılan paylaşıma göre, Bakan Fidan, Esvatini Dışişleri ve Uluslararası İşbirliği Bakanı Shakantu'yu Ankara'da ağırladı.

İki ülke arasında "Protokol Alanında İşbirliğine İlişkin Mutabakat Muhtırası" da imzalandı.

Paylaşımda görüşmeye ilişkin fotoğraflara da yer verildi.

Etiketler : Hakan Fidan Esvatini Pholile Shakantu
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