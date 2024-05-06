Hamas'ın ateşkesi kararı sonrası Gazze'de sevinç gösterileri!

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06 Mayıs 2024 Pazartesi 22:41:00 - Güncelleme:06 Mayıs 2024 Pazartesi 22:41:00

Hamas'ın ateşkesi onaylamasından sonra Gazze'de sevinç gösterileri düzenlendi

Kaynak: AA

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Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerinde, Hamas Hareketi'nin, ateşkes teklifini onayladığını bildirmesinin ardından sevinç gösterileri düzenlendi.

Bölgedeki AA muhabiri ve görgü tanıklarına göre, Gazze Şeridi'ndeki Refah, Han Yunus, Deyr el-Belah ve Nusayrat kentleri caddelerinde ve çadır kamplarında Hamas'ın ateşkes önerilerini duyurmasının ardından Filistinliler, sevinç gösterilerinde bulundu.

Filistinlilerin bir kısmı ateşkes teklifine verilen onayı birbirlerine tatlı ikram ederek kutlarken, bir kısmı da cadde ve sokaklarda coşku ve sevinç içinde küçük çaplı yürüyüşler gerçekleştirdi.

Hamas Hareketi, Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye'nin Katar ve Mısır'lı yetkililere ateşkes için sunmuş oldukları teklifi onayladıklarını ilettiğini duyurmuştu.

Öte yandan Mısır'daki haber kanallarından Kahire el-İhbariyye televizyonu, üst düzey bir kaynağa dayandırdığı haberinde, Hamas'tan bir heyetin ateşkes ve esir takası müzakerelerini görüşmek üzere salı günü Kahire'ye geleceğini aktardı.

Etiketler : hamas gazze israil filistin ateşkes
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