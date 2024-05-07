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İran, Hamas'ın onay verdiği Gazze'de ateşkes anlaşması önerisini desteklediğini açıkladı
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07 Mayıs 2024 Salı 00:12:00 - Güncelleme:07 Mayıs 2024 Salı 00:12:00

İran, Hamas'ın onay verdiği Gazze'de ateşkes anlaşması önerisini desteklediğini açıkladı

Kaynak: AA

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İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, Mısır ve Katar'ın sunduğu ve Hamas'ın onay verdiği Gazze Şeridi'nde ateşkes anlaşması önerisini desteklediklerini bildirdi.

İran Dışişleri Bakanlığının yazılı açıklamasına göre, Abdullahiyan ile Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye telefonda görüştü.

Heniyye, görüşmede İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırılarını durdurmak için arabulucular Mısır ve Katar tarafından sunulan öneri hakkında Abdullahiyan'a bilgi verdi.

Hamas'ın herhangi bir siyasi anlaşmada Filistin halkının haklarını gözettiğini vurgulayan Heniyye, "İsrail rejiminin saldırılarının durdurulması, esir değişimi, insani ablukanın kaldırılması ve diğer koşullar için Mısır ve Katar tarafından önerilen plana Hamas'ın cevabını gönderdik. Artık top karşı tarafta. Biz niyetlerimizde dürüstüz." ifadelerini kullandı.

İran Dışişleri Bakanı Abdullahiyan da Tel Aviv'in yaklaşık 7 aydır devam eden saldırılarına karşı Filistin halkının ve direniş gruplarının gösterdiği "kahramanca duruşu" kutlarken, İran'ın konuyla ilgili son dönemdeki diplomatik girişimleri hakkında Heniyye'yi bilgilendirdi.

Abdullahiyan, "İsrail'in saldırılarının durdurulması, kuşatmanın kaldırılması, esir takası ve İsrail güçlerinin Gazze Şeridi'nden tamamen ve koşulsuz olarak çekilmesini kapsayan, Filistin halkının haklarını savunan öneriye" ülkesinin desteğini ifade etti.

Hamas Hareketi Siyasi Büro Başkanı Heniyye, Katar ve Mısır'a, Gazze Şeridi'nde ateşkes anlaşmasına ilişkin önerilerini onayladığını bildirmişti. İsrailli yetkililer ise öneriyi incelediklerini açıklamıştı.

Etiketler : iran misir katar
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