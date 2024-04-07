Berdan Mardini'ye sevgili desteği

Kadrosunda İnan Ulaş Torun, Önder Açıkbaş, Savaş Satış ve Berdan Mardini'nin yer aldığı 'Hep Yek Aşiret' filminin galası Torun Center'da gerçekleşti. Kırmızı halıda habercilerin sorularını yanıtlayan İnan Ulaş Torun, "Bu filmde Berdan Abi sayesinde üçlü olduk" dedi. Mardini ise, "Bana çok şey kattılar. Umarım sonuncusu olmaz ve devamı gelir. Küçük bir renk kattıysak ne mutlu bana" dedi. Mardini'yi galada sevgilisi Dilara Talay ve iki çocuğu yalnız bırakmadı.