Elif Karlı eşi için söyledi

Şarkıcı Elif Karlı, Yıldız Tilbe'nin daha önce seslendirdiği 'Çat Kapı'yı 21 yıl sonra yeniden yorumladı. Sözü ve müziği Yıldız Tilbe'ye ait olan şarkının yeniden düzenlemesini Ozan Gülek üstlendi. Geçtiğimiz sene eşi Cengiz Karlı'yı kaybeden Elif Karlı, "Bu şarkıyı seçmemdeki en büyük neden eşimin evine dönmesi arzusuydu. Olmadı... Şimdi sevenlerimize sunduk" dedi. Karlı'nın teklisi dijital müzik platformu listelerinde yerini aldı.