Analiz - Kılıçdaroğlu'na Sezer ayarı! Özgür Özel'den sinsi plan

Başkan Erdoğan önümüzdeki hafta CHP Genel Başkanı Özgür Özel'i kabul edecek. Bu doğrultuda verilen olumlu sinyaller Meclis'teki 23 Nisan resepsiyonunu bir ön buluşma niteliğine büründürdü.

DAĞ FARE DOĞURABİLİR!

Türk siyasetinde hamleler bu buluşma ekseninde yapılır oldu. Siyaset, sonrası için oluşabilecek ihtimaller çerçevesinde şekillenmeye başladı. Buluşmadan Türkiye'yi değiştirecek bir sonuç da çıkabilir, dağ fare de doğurabilir.

Çünkü masadaki ana meselenin, Başkan Erdoğan'ın Türkiye'ye yeni ve özgürlükçü bir anayasa bırakma çabası olacağı görülüyor...

Özgür Özel görüşme öncesinde eski Cumhurbaşkanlarından Ahmet Necdet Sezer'le bir araya geldi. Özel, Sezer görüşmesine ilişkin, "Sayın Cumhurbaşkanı'na ziyaretimde sormam gereken sorular vardı onları sordum" ifadelerini kullanırken, Ne sordunuz? Sorusuna " aramızda" cevabını verdi.

PEKİ NEDEN KILIÇDAROĞLU İLE DEĞİL DE SEZER?

Zira bu görüşmeyle Kılıçdaroğlu'nun muhalif kanatta oynamaya çalıştığı "yüce danışılan" rolünü de Sezer'e vermiş oldu.

Eğer mesele Erdoğan deneyimiyse, Kılıçdaroğlu o deneyime zaten fazlasıyla sahip...

Özgür Özel'in neden Sezer'i tercih ettiği Kılıçdaroğlu'nun sosyal medyada görüşlerini beyan etmesiyle ortaya çıktı.

KILIÇDAROĞLU KÜLLİYE'DEKİ KABULE KARŞI

Kılıçdaroğlu, Başkan Erdoğan ve Özgür Özel buluşmasına ilişkin "Bu düzenin kurucusu sarayla müzakere edilmez, mücadele edilir" açıklamasını yaptı.

Eski Cumhurbaşkanı Sezer'e sarılması bildiğine işaret ediyor olabilir. Kılıçdaroğlu ise Başkan Erdoğan karşıtlığı üzerinden bir yeniden doğuş hikayesi yazmaya çalışıyor gibi görünüyor.

Özel de bu fırsatçılığı Sezer adıyla tamponlamaya çalışıyor.

Görevi postmodern darbecilerin kurduğu nobran laikçi düzen için sigorta görevi görmekti.

Üstelik eski Türkiye'deki vesayetçi Anayasa Mahkemesi'nin müdahaleci başkanlarındandı.

CHP'DE KILIÇDAROĞLU-SEZER DENGESİ

1. Ahmet Necdet Sezer adı CHP kanadının ötekisi olmayan, kompleksiz, yeni ve özgürlükçü bir anayasa için Başkan Erdoğan kadar hevesli olmadığının göstergesi.

2. Ahmet Necdet Sezer adı CHP'de Erdoğan'la görüşmeye Kılıçdaroğlu gibi bakanlara karşı bir sigorta ya da teminat olarak kullanılmak isteniyor...