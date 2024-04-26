WhatsApp'a ‘Passkeys' özelliği geldi

WhatsApp, iOS cihazlar için Passkeys özelliğinin yayımlandığını duyurdu. Artık iPhone kullanıcıları da WhatsApp'a giriş yaparken doğrulama koduyla uğraşmak zorunda kalmayacaklar. Bunun yerine FaceID veya TouchID yeterli olacak. WhatsApp'ın yeni özelliği, uygulamaya yeniden giriş yapmak istediğinizde karşınıza çıkacak. Böylelikle WhatsApp'ta yeniden oturum açmaya çalıştığınızda SMS veya arama ile gelen doğrulama koduna ihtiyacınız kalmayacak.