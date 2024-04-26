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26 Nisan 2024 Cuma 07:16:00 - Güncelleme:26 Nisan 2024 Cuma 07:16:00

Almeda Abazi setlere dönmek için çocukların büyümesini bekliyor

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Almeda Abazi, "Setlere ara vermedim iki çocuk üst üste zaten bir şey yapamıyorum. çocuklar büyüdükçe daha farklı şeyler çıkıyormuş. Ben de büyüsünler diye bekliyorum ama bitmiyor" diye konuştu.

Oyuncu Tolgahan'ın, yapımcılığını ve başrolünü üstlendiği Arjen dizisinin galası önceki akşam gerçekleşti Sayışman'ı bu mutlu gününde eşi Almeda Abazi yalnız bırakmadı. Eşinden özgü dolu sözler söz eden Almeda Abazi, "Tolgahan çok güzel, iyi bir eş iyi ki var" dedi. Çocukları Efehan ve Alina'yı kucağına aldıktan sonra setlere ara veren Abazi, "Setlere ara vermedim iki çocuk üst üste zaten bir şey yapamıyorum. çocuklar büyüdükçe daha farklı şeyler çıkıyormuş. Ben de büyüsünler diye bekliyorum ama bitmiyor" diye konuştu.

Etiketler : oyuncu almeda abazi tolgahan sayışman
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