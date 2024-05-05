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BAYKAR kârını çalışanlarla paylaştı
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05 Mayıs 2024 Pazar 10:23:00 - Güncelleme:05 Mayıs 2024 Pazar 10:23:00

Savunma sanayimizin gururu BAYKAR kârını çalışanlarla paylaştı

Kaynak: AKŞAM Gazetesi

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Savunma sanayimizin gururu BAYKAR, çalışanlarına 50 maaşa kadar temettü dağıttı.

İHA ve SİHA teknolojini yerli ve milli olarak geliştirerek dünyanın birçok ülkesine ihraç eden BAYKAR, 564 milyon 124 bin 318 lira vergi ödeyerek 2022 yılının vergi rekortmeni oldu. Cirosunun yüzde 86'sını ihracattan elde eden BAYKAR, bu başarısını çalışanlarıyla paylaşma kararı aldı. Şirkette 6 yıldan uzun süredir çalışan veya 2 yılı aşkın süredir birim sorumlusu olarak görev yapanlara dağıtılan 50 maaşa kadar kâr payı dağıttı. Haluk Bayraktar ve Selçuk Bayraktar imzalı çalışanlara gönderilen teşekkür mektubunda şu ifadelere yer verildi:

PAYLAŞMAKTAN MUTLUYUZ

"Firmamızın kazancının bir kısmını, altı yılın üzerinde bu yolda emek vermiş veya birimlerimizde sorumlu olarak görev yapan, omuz omuza yol yürüdüğümüz siz kıymetli çalışma arkadaşlarımızla paylaşmaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Her birinizle iftihar ediyor, emekleriniz ve kararlı duruşunuz için teşekkürlerimizi sunuyoruz. Sizlerle dava arkadaşı olmaktan onur duyuyoruz."

SİZLER İYİ Kİ VARSINIZ

"Yıllardır omuz omuza çalıştığımız müessesemizin sahibi ve emektarları sizlersiniz. İyi ki varsınız, iyi ki yol arkadaşımız olmuşsunuz... Birlikte daha nice başarılara imza atacağımıza yürekten inanıyoruz. Desteğiniz, yol arkadaşlığınız için en kalbi duygularımızla selamlarımızı ve sevgilerimizi iletiyoruz."

Etiketler : baykar kar çalışan maaş haluk bayraktar selçuk bayraktar
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