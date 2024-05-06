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9 ilde DEAŞ operasyonu: 30 gözaltı
06 Mayıs 2024 Pazartesi 19:01:00 - Güncelleme:06 Mayıs 2024 Pazartesi 19:01:00

9 ilde DEAŞ operasyonu: 30 gözaltı

Kaynak: TRT Haber

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9 ilde DEAŞ Terör Örgütüne yönelik düzenlenen "Bozdoğan-35" operasyonlarında 30 şüpheli yakalandı.

Operasyonu Bakan Yerlikaya duyurdu.

Bakan Yerlikaya yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi;

Jandarmamız tarafından ilde, Emniyetimiz tarafından ilde DEAŞ Terör Örgütüne yönelik düzenlenen "BOZDOĞAN-35" operasyonlarında şüpheli yakalandı Teröristlerin hiçbirine göz açtırmayacağız. Güvenlik güçlerimizin üstün gayretleriyle milletimizin huzuru, birlik ve beraberliği için mücadelemize kararlılıkla devam edeceğiz JANDARMA: Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı ve Jandarma Genel Komutanlığı Terörle Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde; İl Jandarma Komutanlıklarınca Mersin merkezli İstanbul, Adana, Ankara, Diyarbakır, Osmaniye ve Yozgat'ta DEAŞ terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonlarda; İstanbul'da DEAŞ terör örgütü içerisinde faaliyet yürüten şüpheli yakalandı.

Adana'da DEAŞ terör örgütü içerisinde faaliyet yürüten şüpheli yakalandı. Ankara'da DEAŞ terör örgütü içerisinde faaliyet yürüten şüpheli yakalandı. Diyarbakır'da DEAŞ terör örgütü içerisinde faaliyet yürüten şüpheli yakalandı. Mersin'de DEAŞ terör örgütü içerisinde faaliyet yürüten şüpheli yakalandı. Osmaniye'de DEAŞ terör örgütü içerisinde faaliyet yürüten şüpheli yakalandı. Yozgat'ta DEAŞ terör örgütü içerisinde faaliyet yürüten şüpheli yakalandı. EMNİYET: Emniyet Genel Müdürlüğü Terörle Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde; Hatay ve Kütahya İl Emniyet Müdürlükleri TEM Şube Müdürlüklerince DEAŞ terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonlarda; Hatay'da geçmiş dönemlerde DEAŞ terör örgütü adına mühimmat temin eden, kaçakçılık faaliyetlerini organize eden ve ifade ve teşhislerde adı geçtiği tespit edilen şüpheli yakalandı. Kütahya'da geçmiş dönemlerde DEAŞ terör örgütü içerisinde faaliyet yürüttüğü ve örgüt mensuplarıyla irtibatlı olduğu tespit edilen şüpheli yakalandı. Operasyonlar sonucu: Ruhsatsız tabancalar ve Çok sayıda örgütsel doküman ile dijital materyale el konuldu. Mersin Cumhuriyet Başsavcılığımızı, Operasyonları gerçekleştiren Kahraman Jandarmamızı ve Kahraman Polislerimizi tebrik ediyorum. Allah ayaklarına taş değdirmesin. Milletimizin duası sizinle" ifadesini kullandı.

Etiketler : deaş operasyon bozdoğan-35
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