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05 Mayıs 2024 Pazar 09:00:00 - Güncelleme:05 Mayıs 2024 Pazar 09:00:00

X'e makale özetleyen ‘Stories' özelliği

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Dünyanın en popüler mikroblog platformu X, "Stories" olarak isimlendirilen yeni bir özelliğe kavuştu. Yapay zekâ destekli bu özellik, platformda paylaşılan trend içeriklerin kısa özetlerini sunacak. Premium aboneleri, Keşfet bölümünde bulunan "Senin için" başlığı altında makale başlıkları görecekler. Kullanıcı, bu başlıklardan ilgisini çekenin üzerine dokunduğunda Stories özelliği devreye girecek. Grok, makalenin kısa bir özetini kullanıcıya aktaracak.

Etiketler : x makale sories
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