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06 Mayıs 2024 Pazartesi 18:50:00 - Güncelleme:06 Mayıs 2024 Pazartesi 18:50:00

1 Mayıs provokasyonu: Polise saldıran 11 kişi tutuklandı

Kaynak: DHA

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1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde gösteriler sırasında polise saldıranlarla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında 11 şüpheli tutuklandı.

İstanbul'da 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde polise saldırdıkları nedeniyle gözaltına alınan 11 şüpheli tutuklandı.

İstanbul emniyeti Güvenlik Şube Müdürlüğü ekiplerince, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde Fatih Saraçhane'deki Bozdoğan Su Kemeri önünde gerçekleşen gösterilere karıştığı tespit edilerek dün sabah gözaltına alınan 12 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı. Sağlık kontrolünden geçirilen 12 kişi, İstanbul Adalet Sarayı'na sevk edildi.

11 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Savcılıktaki ifade işlemlerinin ardından 12 şüpheli tutuklama talebiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi. Hakimlikçe 11 şüpheli tutuklanırken 1 şüpheli ise adli kontrol tedbirleri uygulanarak serbest bırakıldı.

1 Mayıs gösterilerinde gözaltına alınan 12 kişi adliyede
Etiketler : 1 MAYIS TUTUKLAMA PROVOKASYON
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