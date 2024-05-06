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06 Mayıs 2024 Pazartesi 14:00:00 - Güncelleme:06 Mayıs 2024 Pazartesi 14:00:00

1 Mayıs gösterilerinde gözaltına alınan 12 kişi adliyede

Kaynak: TRT Haber

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İstanbul'daki 1 Mayıs gösterilerinde gözaltına alınan 12 kişi adliyeye sevk edildi.

İstanbul'da 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde Saraçhane Meydanı'nda polislere taş ve sopayla saldırdıkları gerekçesiyle 12 kişi adliyeye sevk edildi.

NE OLMUŞTU?

İstanbul'da 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde kentte yapılan gösterilerde Taksim Meydanı'na ilerlemeye çalışan ve polise saldırdıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 217 şüpheliden 182'si serbest bırakılmıştı.

İl Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şubesi ekiplerince daha sonra kamera kayıtları ve yüz tanıma sistemiyle saldırıya karıştıkları tespit edilen 30 şüpheli daha gözaltına alınmıştı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne sevk edilen 65 şüpheliden 38'i tutuklanırken, 27'si adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

Bu kapsamda kent genelinde eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, 12 kişiyi gözaltına almıştı.

Etiketler : 1 mayıs emek ve dayanışma günü gözaltı adliye
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