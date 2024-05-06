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Milli Muharip Uçak KAAN bir kez daha başardı
06 Mayıs 2024 Pazartesi 10:15:00 - Güncelleme:06 Mayıs 2024 Pazartesi 10:15:00

Milli Muharip Uçak KAAN bir kez daha başardı

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Milli Muharip Uçak KAAN ikinci uçuşunu da başarıyla tamamladı.

21 Şubat 2024 tarihinde ilk uçuşunu gerçekleştiren Milli Muharip Uçak KAAN, bu sabah erken saatlerde ikinci uçuşunu da başarıyla tamamladı.

ÖZELLİKLERİ NELER?

Milli muharip uçak KAAN ile Türkiye, bu seviyede (5. Nesil) uçak üretebilen 5 ülkeden biri olacak. KAAN, insansız hava araçları, havadan ihbar, kontrol gibi platformlar ve tedarik edilmesi planlanan diğer unsurlarla ortak çalışabilecek.

Yeni nesil silahlarla havadan havaya muharebe, süpersonik hızda dahili silah yuvalarından hassas vuruş gerçekleştirebilecek KAAN, yapay zeka ve nöral ağ desteğiyle artırılmış muharebe gücü sağlayacak.

KAAN programı kapsamında Yıldırım Test Tesisi, Radar Kesit Alanı Test Tesisi, Rüzgar Tüneli Tesisi gibi dünyanın sayılı büyüklükteki test merkezlerinin ülkeye kazandırılması sağlanıyor. Bu sayede test verilerinin işleme kabiliyetlerinin artırılmasının da önü açılmış olacak.

Ayrıntılar geliyor...

Etiketler : milli muharip uçak kaan uçuş
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