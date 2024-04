Ege, Best Of albümü hazırlığında

Müzisyen Ege 'Senden Uzak' şarkısını müzikseverlerin beğenisine sundu. Şarkısı için New York, Berlin ve Paris'te klip çeken Ege görüntüler içine sinmeyince İstanbul'da yeniden kamera karşısına geçti. Ege, "3 farklı yönetmen ve üç farklı gözü bir klibe toplamayı amaçladık. Çekilen görüntülerden sonra eminim daha önce İstanbul'u hiç böyle görmemiştik diyebilirsiniz" dedi. Ege, 2025'te Best Of albümü çıkarmaya hazırlandığını da sevenlerine müjdeledi.