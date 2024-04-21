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21 Nisan 2024 Pazar 07:45:00 - Güncelleme:21 Nisan 2024 Pazar 07:45:00

Ege, Best Of albümü hazırlığında

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Müzisyen Ege, 2025'te Best Of albümü çıkarmaya hazırlandığını sevenlerine müjdeledi.

Müzisyen Ege 'Senden Uzak' şarkısını müzikseverlerin beğenisine sundu. Şarkısı için New York, Berlin ve Paris'te klip çeken Ege görüntüler içine sinmeyince İstanbul'da yeniden kamera karşısına geçti. Ege, "3 farklı yönetmen ve üç farklı gözü bir klibe toplamayı amaçladık. Çekilen görüntülerden sonra eminim daha önce İstanbul'u hiç böyle görmemiştik diyebilirsiniz" dedi. Ege, 2025'te Best Of albümü çıkarmaya hazırlandığını da sevenlerine müjdeledi.

Etiketler : müzisyen ege senden uzak albüm
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