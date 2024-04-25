VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
YÖK'ten KKTC üniversitelerine destek
New York borsası düşüşle kapandı
Analiz - Kılıçdaroğlu'na Sezer ayarı! Özgür Özel'den sinsi plan
Kassam Tugayları'ndan İşgalci İsrail'in casusluk noktasına saldırı
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, Romanya'da iş insanlarıyla bir araya geldi
Türkiye ile Yunanistan arasında Pozitif Gündem toplantısı
25 Nisan 2024 Perşembe 22:07:00 - Güncelleme:25 Nisan 2024 Perşembe 22:07:00

YRP'de şok! Belediye başkanı istifa etti

Kaynak: AA

ABONE OL

Konya'nın Doğanhisar ilçesinde Yeniden Refah Partisinden belediye başkanı seçilen Ali Öztoklu, partisinden istifa ettiğini duyurdu.

Öztoklu, yaptığı yazılı açıklamada, vatandaşın desteğiyle Yeniden Refah Partisinden Doğanhisar Belediye Başkanı olarak seçildiğini ifade etti.

Önemli bir karar aldığını belirten Öztoklu, şunları kaydetti:

"Bugünden itibaren belediye başkanlık görevime, bağımsız belediye başkanı olarak devam etme kararı almış bulunmaktayım. Bu kararı almamın en önemli sebebi ise Doğanhisar'ımızın kalkınması ve refahı için çıktığım bu yolda, bağımsız bir belediye başkanı olarak daha etkili ve geniş kapsamlı projeleri hayata geçirebileceğime inanıyor olmamdır. Bu sebeple Yeniden Refah Partisinden istifa ettiğimi ve yoluma bağımsız belediye başkanı olarak devam edeceğimi siz değerli hemşehrilerime ve kamuoyuna saygılarımla arz ediyor, destek ve dualarınızı bekliyorum."

Etiketler : yeniden refah partisi belediye başkanı istifa Konya
Nilgün Belgün gösterisini bağışladı

Nilgün Belgün gösterisini bağışladı
Demet Akbağ'dan saçlarıyla ilgili dikkat çeken itiraf!

Demet Akbağ'dan saçlarıyla ilgili dikkat çeken itiraf!
Şükrü Özyıldız ve Sibil Çetinkaya'nın aşkları doludizgin devam ediyor! "Londra pahalı bir tatil oldu"

Şükrü Özyıldız ve Sibil Çetinkaya'nın aşkları doludizgin devam ediyor! "Londra pahalı bir tatil oldu"
Berdan Mardini'ye sevgili desteği

Berdan Mardini'ye sevgili desteği
Ahmet Kural ve Çağla Gizem Şahin oğullarına kavuştular

Ahmet Kural ve Çağla Gizem Şahin oğullarına kavuştular
Ozan Orhon, 52. yaşını ailece kutladı

Ozan Orhon, 52. yaşını ailece kutladı
Birce Akalay: Yapay zekaya gerçek güzellik öğretilmeli

Birce Akalay: Yapay zekaya gerçek güzellik öğretilmeli
Avrupa turnesi İngiltere'de bitecek

Avrupa turnesi İngiltere'de bitecek
Cilt bakımı önemli

Cilt bakımı önemli

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX