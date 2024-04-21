Gülşen Bubikoğlu, Türker İnanoğlu'nu andı... "50 yıllık dans"

Yeşilçam'ın usta oyuncusu Gülşen Bubikoğlu, 18 gün önce kaybettiği yapımcı ve yönetmen eşi Türker İnanoğlu'nu andı. 87 yaşında hayatını kaybeden İnanoğlu'nun eşi Bubikoğlu sosyal medya hesabından duygusal bir paylaşımda bulundu. Oyuncu, eşiyle dans ettikleri bir fotoğrafına altına, "50 yıllık dans... Yarım asırlık yol arkadaşlığı... Yani herkesin harcı değil" notuyla paylaştı.