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21 Nisan 2024 Pazar 07:39:00 - Güncelleme:21 Nisan 2024 Pazar 07:39:00

Gülşen Bubikoğlu, Türker İnanoğlu'nu andı... "50 yıllık dans"

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Gülşen Bubikoğlu, kaybettiği eşi Türker İnanoğlu'nu andı. Gülşen Bubikoğlu, Türker İnanoğlu ile dans ettikleri bir fotoğrafını sosyal medyadan "50 yıllık dans..." notuyla paylaştı.

Yeşilçam'ın usta oyuncusu Gülşen Bubikoğlu, 18 gün önce kaybettiği yapımcı ve yönetmen eşi Türker İnanoğlu'nu andı. 87 yaşında hayatını kaybeden İnanoğlu'nun eşi Bubikoğlu sosyal medya hesabından duygusal bir paylaşımda bulundu. Oyuncu, eşiyle dans ettikleri bir fotoğrafına altına, "50 yıllık dans... Yarım asırlık yol arkadaşlığı... Yani herkesin harcı değil" notuyla paylaştı.

Etiketler : gülşen bubikoğlu türker inanoğlu dans fotoğraf
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