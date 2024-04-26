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26 Nisan 2024 Cuma 07:53:00 - Güncelleme:26 Nisan 2024 Cuma 07:53:00

Taçlanmak için süslendiler

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Iğdır'da küçükbaş hayvanlar arasında güzellik yarışması düzenlendi. Çiftçiler, süsledikleri kuzu, buzağı ve oğlaklarını sırayla jüri önüne çıkardı. Birinciliği kazanan oğlak 'Defne'ye yarım altın takıldı.

ÇEVRE KÖYLERDEN KATILIM YOĞUNDU

Iğdır'ın Tuzluca ilçesinde "Buzağı, Kuzu ve Oğlak Güzellik Yarışması" düzenlendi. Cumhuriyet Meydanı'nda İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü'nce düzenlenen yarışma, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. İlçe Tarım ve Orman Müdürü Kemal Birge'nin sunduğu yarışmaya ilçe merkezi ve köylerden katılan çiftçiler, süsledikleri kuzu, buzağı ve oğlaklarını sırayla jüri önüne çıkardı.

ÇOK RENKLİ GÖRÜNTÜLER ORTAYA ÇIKTI

Renkli geçen yarışmayı, ilçe halkı da yoğun katılımla takip etti. Yarışmada birinciye yarım altın, 2'inciye çeyrek altın ve 3'üncüye ise iki çuval kuzu ve oğlak yemi verildi. Etkinlikte katılımcılar hep birlikte müzik eşliğinde halay çekti. Yarışmaya "defne" adını verip süslediği oğlağıyla katılan Güler Kayıtmaz, yarışmanın birincisi olduklarını belirterek, organizasyonda emeği geçenlere teşekkür etti.

Etiketler : ığdır küçükbaş hayvan güzellik yarışması
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