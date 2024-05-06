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06 Mayıs 2024 Pazartesi 06:59:00 - Güncelleme:06 Mayıs 2024 Pazartesi 06:59:00

Harçlık alamadı, patron oldu

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Antalya'da yaşayan Fahriye Altınkaynak, eşinden bir ihtiyacı için harçlık istediğinde "Param yok" cevabını alınca kendine terzi dükkanı açarak patron oldu. Altınkaynak, 36 yıldır terzilik yapıyor.

Antalya Serik'te yaşayan Fahriye Altınkaynak (62), 36 yıldır terzilik yapıyor. Eşinden bir ihtiyacı için harçlık istediğinde "Param yok" cevabını alan Altınkaynak, kendine terzi dükkanı açtı. Evindeki el makinesi ve kumaşlarla birlikte dikiş, giyim üzerine açtığı küçük bir dükkanla geçimini sağlayan Altınkaynak "Herkes bana, "Başaramazsın, yapamazsın, tek başına bir kadınsın" dedi. Ben de yapabilirim dedim" dedi.

Etiketler : antalya terzilik harçlık patron
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