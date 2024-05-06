Harçlık alamadı, patron oldu

Antalya Serik'te yaşayan Fahriye Altınkaynak (62), 36 yıldır terzilik yapıyor. Eşinden bir ihtiyacı için harçlık istediğinde "Param yok" cevabını alan Altınkaynak, kendine terzi dükkanı açtı. Evindeki el makinesi ve kumaşlarla birlikte dikiş, giyim üzerine açtığı küçük bir dükkanla geçimini sağlayan Altınkaynak "Herkes bana, "Başaramazsın, yapamazsın, tek başına bir kadınsın" dedi. Ben de yapabilirim dedim" dedi.