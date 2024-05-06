Hıdrellez coşkusu

Edirne'de kutlanan Kakava-Hıdırellez Şenlikleri için kente gelen çok sayıda turist kentte müzik eşliğinde dans ederek eğlenceli bir hareketlilik oluşturdu. Meriç Nehri kenarı, Selimiye ve Tahmis meydanları, Sarayiçi binlerce insanın eğlencelerine sahne oldu. Roman müzik grupları eşliğinde başlarında Hıdrellez-Kakava tacı takmış gruplar dans edip, eğlendi.