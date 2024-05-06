Güvercinlere adanan ömür

HER SABAH KUŞLARA SU DA TAŞIYOR



Adana'da yaşayan 4 çocuk, 3 de torunu olan 80 yaşındaki Ramazan Şenses, 20 yıl önce sokakta yürürken, orta refüjde toplanan güvercinlerin aç ve susuz olduğunu fark etti. Ramazan Dede, emekli maaşından kalan parayla fırından ekmek alıp, kuşları besleyip onların karnını doyurdu; sıcak yaz gününde güvercinlerin açlık ve susuzluktan ölmesinin önüne geçti. Sonrasında da, bunu bir alışkanlık haline getirdi.

KİMSEDEN BİR BEKLENTİSİ OLMADI



Ramazan Dede, bunu yaparken de hiç kimseden herhangi bir beklenti içine de girmiyor. Ramazan Dede "Kimseden herhangi bir destek görmüyorum. Bazen param olmuyor, arkadaşlardan borç para alıp, ekmek getiriyorum onlara" dedi. Kuşlarla sohbet ettiğini anlatan Ramazan Dede "Hasta olup olmadıklarını bakıyorum. Onlar benim evladım gibi. Ömrüm yettikçe her gün gelip beslemeye devam edeceğim" diyor.