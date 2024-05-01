Burcu Esmersoy nazardan korkuyor

Sunucu Burcu Esmersoy, nazardan korktuğunu dile getirdi. Daha önce eşi Nazım Akmandil'le kötü gözlerden arınmak için elma sirkesiyle yıkandıklarını söyleyen Esmersoy, önceki gün tek başına İstinye'deydi. Ünlü sunucu, "Evliliğim çok güzel ama nazardan korkuyorum. Şu sıralar sosyal medyadan çok açıklamalar yaptım. Çok mutluyuz ama artık nazar değer diye bir şey söylemek istemiyorum" dedi.