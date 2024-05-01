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01 Mayıs 2024 Çarşamba 09:15:00 - Güncelleme:01 Mayıs 2024 Çarşamba 09:15:00

Burcu Esmersoy nazardan korkuyor

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Ünlü isim Burcu Esmersoy, nazardan korktuğunu dile getirdi. Nazım Akmandil'le kötü gözlerden arınmak için elma sirkesiyle yıkandıklarını söyleyen Burcu Esmersoy, " Çok mutluyuz ama artık nazar değer diye bir şey söylemek istemiyorum." dedi.

Sunucu Burcu Esmersoy, nazardan korktuğunu dile getirdi. Daha önce eşi Nazım Akmandil'le kötü gözlerden arınmak için elma sirkesiyle yıkandıklarını söyleyen Esmersoy, önceki gün tek başına İstinye'deydi. Ünlü sunucu, "Evliliğim çok güzel ama nazardan korkuyorum. Şu sıralar sosyal medyadan çok açıklamalar yaptım. Çok mutluyuz ama artık nazar değer diye bir şey söylemek istemiyorum" dedi.

Etiketler : burcu esmersoy nazım akmandil nazar
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