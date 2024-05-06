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06 Mayıs 2024 Pazartesi 07:15:00 - Güncelleme:06 Mayıs 2024 Pazartesi 07:15:00

Yaren Leylek'in yavru sevinci

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Bursa'da yaşayan balıkçı Adem Yılmaz ile dostluğu filme konu olan Yaren leylek ile eşi Nazlı'nın bu yıl 4 yavrusu oldu.

Bursa'da yaşayan balıkçı Adem Yılmaz (68) ile dostluğu filme konu olan ve 'Eskikarağaç Leylek Köyü'ne bu yıl 13'üncü kez gelen Yaren leylek ile eşi Nazlı'nın bu yıl 4 yavrusu oldu. Yaren ile Nazlı'nın, 28 Nisan'da yumurtadan çıkan yavrularını, soğuktan ve yağmurdan korumak için gösterdiği çaba kameraya yansıdı.

Yuvalarında yavrularını büyüten Yaren leylek ile eşi Nazlı, onları soğuktan ve yağmurdan korumak için de büyük mücadele veriyor. Doğa fotoğrafçısı Alper Tüydeş, o anları "Yaren leylek eşi Nazlı ile birlikte yavrularını korumak için saatlerce sağanak altında mücadele ediyor. Muhtemelen Leylek Nazlı sırasını bekliyor" sözleriyle paylaştı.

Etiketler : bursa adem yılmaz yaren leylek yavru
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