Yaren Leylek'in yavru sevinci

Bursa'da yaşayan balıkçı Adem Yılmaz (68) ile dostluğu filme konu olan ve 'Eskikarağaç Leylek Köyü'ne bu yıl 13'üncü kez gelen Yaren leylek ile eşi Nazlı'nın bu yıl 4 yavrusu oldu. Yaren ile Nazlı'nın, 28 Nisan'da yumurtadan çıkan yavrularını, soğuktan ve yağmurdan korumak için gösterdiği çaba kameraya yansıdı.

Yuvalarında yavrularını büyüten Yaren leylek ile eşi Nazlı, onları soğuktan ve yağmurdan korumak için de büyük mücadele veriyor. Doğa fotoğrafçısı Alper Tüydeş, o anları "Yaren leylek eşi Nazlı ile birlikte yavrularını korumak için saatlerce sağanak altında mücadele ediyor. Muhtemelen Leylek Nazlı sırasını bekliyor" sözleriyle paylaştı.